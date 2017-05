Marie Myriam en dédicace à Cherbourg et Saint-Lô avec Mathieu Johann

La chanteuse Marie Myriam, dernière gagnante française de l'Eurovision en 1977, est en séance de dédicace à Cherbourg et Saint-Lô, vendredi 19 et samedi 20 mai 2017.

Marie Myriam est en Normandie, vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 dans le cadre de la promotion de son livre "La fille du Ribatejo"(Editions de l'Archipel) et de son double-album "40 ans de carrière" (Wagram Music).

Produite par Mathieu Johann

La dernière gagnante de l'Eurovision avec "L'oiseau et l'enfant" est produite par le saint-lois Mathieu Johann. L'élu du conseil départemental de la Manche a rencontré la chanteuse il y a presque 20 ans. Depuis, il a été son chauffeur, son régisseur, son confident et... son producteur.

Pour célébrer les 40 ans de carrière de l'artiste, Mathieu Johann présente un double-album intitulé "40 ans de carrière" chez Wagram Music. L'objet contient six titres inédits, des reprises, ses plus grands succès et des duos avec Carole Frédericks, Nazare Pereira, Pascal Sevran, Toots Thiellemans et Jean-Louis Murat.

Dédicaces dans la Manche

- VENDREDI 19 MAI : 17h CENTRE E. LECLERC QUERQUEVILLE (ESPACE CULTUREL) à Cherbourg-en-Cotentin.

- SAMEDI 20 MAI : 15h LIBRAIRIE PLANET R à Saint-Lô.

