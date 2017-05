Life-origine inconnue, stress dans l'espace

Découvrez la critique du film "Life-origine inconnue" avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds.

Aujourd'hui je vous parle du film Life-origine inconnue avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds.

L'Espace a retrouvé des couleurs au cinéma. Pendant une longue période, elle avait été délaissée avec seulement quelques films de science-fiction de temps à autre, mais ce thème revient en forces depuis quelques années comme avec Gravity ou Seul sur Mars par exemple. L'Espace qui nous fascine aussi particulièrement depuis quelques mois avec la mission du normand Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale (ISS). Et c'est justement dans cette enceinte que se déroule le film!

La vie pour notre spationaute a l'air bien plus tranquille (et heureusement!) que celle des protagonistes du film. Des professionnels de plusieurs pays cohabitent dans l'ISS et font de nombreuses expériences scientifiques. L'une d'elles suscite une excitation particulière: elle consiste à observer de la terre martienne et ils y découvrent… la vie! Mais à l'enthousiasme initial succède très vite la crainte car ce petit être évolue très vite et n'a pas l'air animé des meilleures intentions…

C'est là que mon " stressomètre " s'est activé et que j'ai commencé "à " m'amuser ". J'ai trouvé que le réalisateur avait bien mis en avant les différentes personnalités des spationautes, ce qui m'a permis d'avoir un lien empathique et de stresser pour eux. L'ISS devient vite un piège pour ces humains qui n'ont pas vraiment le choix que de se débarrasser de cette chose qui menace de les tuer tous. Ces spationautes sont tous très intelligents et imaginent pas mal de solutions différentes pour la tuer. Je me doutais bien que ce ne serait pas facile mais c'est filmé de façon assez habile pour que je me demande toujours si ça avait marché ou pas.

Le film ne révolutionne pas les autres du même genre, comme les premiers aliens par exemple, mais j'ai trouvé le film intéressant et la fin assez bien trouvée. La musique aidait à maintenir la tension du film et les effets spéciaux sur la bestiole étaient convaincants.

Life-origine inconnue est un film bien réalisé qui m'a laissé une bonne impression. Un scénario classique dans ce genre de thriller, mais rondement mené. Je le recommande donc à tous les amateurs, et c'est en ce moment au cinéma.

