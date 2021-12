Manque de médecins à Saint-Pierre-Eglise : l'ARS ne peut pas faire de "miracle"

On manque à nouveau de médecins à Saint-Pierre-Eglise dans le Nord Cotentin. Un nouveau généraliste s'était pourtant installé à la rentée mais il vient déjà de décrocher sa plaque.

Une situation qui inquiète puisqu'il n'y a plus que trois médecins pour 9 000 habitants en hiver et près de 15 000 l'été. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Même l'agence régionale de santé se dit incapable de faire des miracles mais cherche des solutions.

Bonus AUDIO / Pascal Hoste, directeur adjoint de l'ARS Basse Normandie.