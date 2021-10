L'appli de la semaine: Badland

L'appli de la semaine n'est pas une appli comme les autres. Plus fouillée, plus poétique, Badland est la pépite à ne pas manquer!

Vous incarnez une petite créature ronde et poilue, qui vole avec ses bras. Oui c'est étrange, mais on s'habitue vite ! Vous la faites voler en tapotant très vite sur votre écran. Plus vous appuyez vite, plus la créature volera haut. Vous devez vous frayer un chemin jusqu'à la fin de chaque niveau. L'écran défile tout seul de la gauche vers la droite. Le but est d'aller toujours plus vite que ce mouvement. Si vous restez coincé derrière un obstacle et que vous sortez de l'écran, alors vous aurez perdu et devrez recommencer le niveau.

Certains éléments du décor vous tomberont dessus et pourront vous éliminer directement mais en général, ils ne feront que vous ralentir, ce qui vous sera fatal si vous n'arrivez pas à le contourner !



Il y a aussi des petites boules que vous « avalerez » automatiquement et qui vous feront grossir ou rapetisser, telle Alice au pays des merveilles. A bien prendre en compte car comme le veut la loi de la physique, plus un corps est lourd, moins il arrive à voler !;)



Le solo est déjà super, mais il existe aussi un mode multi en local, c'est à dire que vous pouvez jouer jusqu’à 4 en même temps sur un seul téléphone ! Un beau challenge qui vous fera passer des moments épiques !



Badland, c'est à télécharger d'urgence gratuitement sur google play ou à 3,59€ sur l'appstore.