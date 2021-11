Special vacances : à Veulettes, on aspire au calme

La foule qui aimait s’y promener dans les années d’après-guerre est partie bien loin. On vient à Veulettes pour prendre un grand bol de calme, profiter de sa longue plage de plus de deux kilomètres et de ses sentiers qui vont se perdre en pleine nature. Ici, pas de hauts immeubles en béton pour regarder la mer mais de majestueuses falaises qui surplombent les nageurs et amateurs de sports nautiques.

Châteaux de sable

Les sentiers sont également l’une des richesses de la petitecité. Celui de la basse vallée de la Durdent, que l’on peut parcourir à pied ou à vélo, emmène le promeneur sur sept kilomètres.

Les plus paresseux peuvent se contenter de lézarder sur la plage ou tenter leur chance dans le petit casino de Veulettes. Les enfants pourront rivaliser d’ingénuosité et d’adresse pour le concours de châteaux de sable qui investira la plage le 22 juillet prochain.

Les petits villages bordant Veulettes valent aussi le détour. C’est le cas de la jolie commune de Cany-Barville. Les amoureux du patrimoine y trouveront leur compte. Cany-Barville héberge en effet un somptueux château du XVIIe dont les plans auraient été élaborés par l’oncle du célèbre Mansart.



Le jardin de Normanville

Enfin, les amateurs de beaux jardins ne resteront sûrement pas indifférents au charme de celui d’art et d’essai de Normanville. Situé dans une zone humide, le terrain est propice pour voir s’y déployer 3 500 essences différentes. Il recèle une importante collection de bambous et des plantes aux senteurs insolite. L’une aura l’odeur du curry, une autre sera plutôt poivrée.