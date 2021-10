Visiter la batterie du Roule... en nocturne !

La montage du Roule, "gros grès dur", en ancien français. C'est dans cette roche que les Allemands ont creusé, entre l'automne 1943 et le printemps 1944, la batterie du même nom. Une base militaire ô combien stratégique, qui surplombe toute la ville de Cherbourg et la rade. Par beau temps, aujourd'hui, on peut même distinguer les cheminées de l'usine Areva de Beaumont-Hague, à plus de 15 kilomètres de là.

Conçu pour tenir un siège de 21 jours

Une centaine de militaires allemands ont vécu dans les 5 grottes de cette batterie du roule. "Ils y avaient construit des cabanes en bois, pour se protéger des aspérités de la roche, de l'humidité. Ce lieu était conçu pour tenir un siège de 21 jours, sans en sortir." précise Cyrille Forafo, coordinateur de l'association Exspen qui propose les visites des fortifications.

A découvrir, aussi, le poste de commandement et sa vue privilégiée et les quatre casemates R671 SK. Les connaisseurs visualiseront les canons 105 mm installés là, avant la Libération.

Découvrir le balisage maritime de nuit

Pour cette nuit des musées 2013, Expen propose de découvrir ce lieu historique en soirée, de 19h à 23h30 samedi 18 mai. "L'ambiance n'est pas la même, on ne distingue plus la nuit de l'extérieur et la nuit de la grotte." précise Cyrille, le guide. Autre avantage, découvrir le balisage lumineux des voies marines, sur la rade, invisible en journée.

Pratique. Nuit des musées à la Batterie du Roule, de 19h à 23h30.. De 5 à 6 € pour les plus de 18 ans, de 4 à 5 euros pour les mineurs.