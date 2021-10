Découvrez le nouveau Daft Punk, Get Lucky !

Après un extrait vidéo de 90 secondes diffusé le week-end dernier lors du festival Coachella aux Etats-Unis, le duo Daft Punk dévoile l'intégralité du nouveau single "Get Lucky".

4 minutes du son disco-funk-électro avec la voix de Pharrell Williams (The Neptunes) et la guitare de Nile Rodgers (Chic).

Ce morceau est loin des succès électro du groupe mais pas si loin de titres comme Something About Us, c'est un son vintage souhaité par Daft Punk.



D'autres collaborations sont à prévoir sur l'album Random Access Memories qui sortira ce samedi en numérique et en mai dans les bacs comme Giorgio Moroder, Todd Edwards, DJ Falcon, Chilly Gonzales, Panda Bear et Julian Casablancas.

A vous de vous faire votre avis !