Stéphane Larue part à la rencontre des acteurs principaux de The Voice. Il est allé interviewer Nuno Resende, Belge et Portugais vivant à Paris. C'était juste après sa battle gagnée face à Quentin Danglas, tous deux dans l'équipe de Florent Pagny.

Ecoutez ses impressions après son interprétation en duo de "The show must go on" de Queen :