YouTube prépare un service de musique sur abonnement

Payer l'abonnement permettrait d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, et notamment de ne plus avoir de publicité, selon Fortune, qui cite des sources proches de l'industrie musicale et de Google.

"Nous ne faisons pas de commentaires sur des rumeurs ou des spéculations, mais il y a des créateurs de contenus qui pensent qu'ils pourraient avoir un avantage à (disposer d')une source de revenus par abonnements en plus des publicités, alors nous regardons cela", a réagi un porte-parole de YouTube.

YouTube est déjà très utilisé par les internautes pour accéder à des vidéos musicales (le clip du succès musical de 2012 Gangnam Style y a notamment été visionné plus d'un milliard de fois). Ces vidéos sont gratuites, mais le site les accompagne de publicités dont il reverse une partie des recettes aux maisons de disques.

Le secteur de la musique en ligne est de plus en plus concurrentiel, avec des acteurs comme Spotify, Deezer ou Pandora par exemple. Des rumeurs ont aussi circulé à plusieurs reprises sur l'arrivée sur ce créneau du groupe informatique Apple.