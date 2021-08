Flers. Dans ce bar de nuit, le prix des boissons fluctue comme la Bourse

C'est une idée originale que propose le bar de nuit The Factory club de Flers. L'établissement organise des soirées "Trading drink", à l'image de la Bourse. Le consommateur, depuis sa chaise, peut consulter l'un des quatre écrans sur lesquels s'affichent les prix des boissons qui, toutes les 100 secondes, changent aléatoirement grâce à un logiciel. Comme le cours de la Bourse, les prix peuvent augmenter ou baisser. "Parfois, il y a même des krachs boursiers ! Les verres et bouteilles passent alors à -60 %", explique Valentin Thierry, le propriétaire du bar. Avec des prix qui tendent autant vers le bas, difficile de croire que l'établissement en tire des bénéfices. Pourtant, les premières soirées "Trading drink" ont porté leurs fruits. "Malgré la perte de marge sur nos ventes, nous accueillons beaucoup plus de clients. Donc au final, nous sommes gagnants."

Actuellement, le club organise une soirée "Trading drink" par mois. Mais au vu de l'engouement, Valentin Thierry compte multiplier ce genre d'événements, en passant à un toutes les semaines.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.