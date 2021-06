Orne. Venez à la rencontre des nouveaux hôtes du parc animalier d'Ecouves !

Vincent Chauvin est le créateur, directeur et propriétaire de ce parc animalier situé au Bouillon, près de Sées, au cœur de la forêt d'Ecouves, au Bouillon. Il nous fait partager sa passion.

Comment le parc a-t-il évolué depuis son ouverture en 2006 ?

"J'ai commencé par présenter des espèces domestiques, telles que zébu ou lama, et des espèces rares ou menacées comme les moutons à quatre cornes. Puis, petit à petit, nous avons accueilli des espèces sauvages comme les bisons d'Europe, nos cacatoès ou les chiens viverrins, un canidé d'Asie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter des espèces des cinq continents : 400 hôtes de 40 espèces différentes qui vivent dans un espace très naturel. Nous sommes un parc animalier, nous faisons partie d'un programme d'échanges européens, ce qui nous permet de recevoir régulièrement de nouveaux hôtes." Les derniers arrivés sont un couple de marmottes, qui s'est déjà bien adapté. "Nous espérons des petits cette année ! Mais nous enregistrons aussi chaque année beaucoup de naissances, notamment parmi les chameaux et les alpagas !"

Quelle est la particularité du parc ?

"C'est un parc à échelle humaine", explique Vincent Chauvin. "Nous sommes très impliqués pour le confort de nos animaux. C'est pourquoi nous avons installé un grand nombre d'observatoires, promontoires et passerelles qui permettent de les observer sans les déranger. D'autre part, de nombreux enclos réunissent des espèces différentes issues d'un même continent. Cela permet au spectateur de mieux s'immerger et cette cohabitation des espèces est beaucoup plus naturelle."

Parc animalier d'Ecouves au Bouillon, 0 à 11 €, parc-animalier-ecouves.com