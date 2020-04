Alençon. Un nouveau prototype de visière pour imprimantes 3D à l'IUT

L'IUT d'Alençon abrite un Fab-Lab, sorte de laboratoire de partage de connaissances, notamment équipé d'imprimantes 3D, destiné aux entreprises et aux particuliers.

Dans le cadre d'un réseau des IUT français, grâce à des fournisseurs locaux, il fabrique des visières pour protéger les soignants. Une entreprise d'étiquettes (Bequet) a fourni des feuillets plastique et une entreprise solidaire (Agir) a fourni l'élastique. Plus d'une centaine de visières ont déjà été produites pour le Centre psychothérapique d'Alençon, pour l'hôpital de L'Aigle et pour le Centre départemental d'incendie et de secours. D'autres pourraient être fournies à la Communauté urbaine d'Alençon et aux commerçants.

Mais le responsable de ce Fab-Lab a une autre idée derrière la tête, "améliorer le prototype de visière pour utiliser moins de plastique, donc la fabriquer plus vite, donc en produire davantage", explique Stéphane Fournier, qui espère même imaginer une visière réalisable par tout un chacun, sans aucune imprimante 3D.