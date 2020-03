Coronavirus. La collecte des déchets réorganisée à Caen et dans l'agglomération

Vous vous êtes peut-être déjà posé la question : allons-nous entasser nos déchets à la maison ? La réponse est non, mais la collecte des déchets assurée sur le territoire de Caen-la-Mer va être réorganisée en raison du confinement lié au coronavirus. À partir de ce mercredi 18 mars, la collecte des ordures ménagère et des recyclables va suivre un planning très précis. Pour les maisons individuelles et petits immeubles, le ramassage sera effectué toutes les deux semaines. Pour les grands collectifs, il sera fait une fois par semaine. Retrouvez ici tout le détail par commune dans l'agglomération. Dans le centre-ville de Caen, les déchets ménagers seront collectés le lundi et le vendredi et le recyclable chaque mercredi. En revanche, le ramassage des déchets verts, encombrants et collectes spécifiques (papier de bureau, encombrants sur appel pour les personnes à mobilité réduite et de plus de 75 ans) est suspendu jusqu'à nouvel ordre. De plus, les sept déchèteries Hermanville-sur-Mmer, Ouistreham, Colombelles, Fleury-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Mouen et Bretteville-L'Orgueilleuse sont fermées.