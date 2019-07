Du lourd pour les Vikings

Le Caen Handball sait désormais à quoi s'attendre pour son retour en Nationale 1. La première phase du championnat a été dévoilée et les Vikings connaissent désormais l'identité ou presque de leurs 12 adversaires dans la poule 1. Ce qui intéresse Caen, c'est les clubs VAP (Voie d'Accès à la Professionnalisation) qui l'entourent. Les deux meilleurs disposant de ce statut sortiront de la poule et ils seront au moins 5 sur 12 à la lutte. Il y aura bien entendu le Caen Handball donc mais aussi Angers et Sarrebourg Moselle. Les deux derniers seront Vernon, Grenoble, Strasbourg ou Valence, dans l'attente d'un repêchage ou non en Proligue. Les autres clubs certains d'évoluer dans leur poule sont Frontignan, Gonfreville, Pau, Amiens, Vernouillet, Rennes et Boulogne-Billancourt. Ce qui promet des déplacements assez variés aussi bien d'un point de vue du temps de route que du niveau de jeu.

