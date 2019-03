EM Normandie intègre Parcoursup

Les lycéens sont déjà en train de penser à l'après BAC. Les futurs bacheliers doivent exprimer leurs vœux d'études supérieures (jusqu'à dix) via la plateforme Parcoursup. Les inscriptions sont possibles du mardi 22 janvier au jeudi 14 mars 2019.

Pour la première fois cette année, huit grandes écoles de commerce et de management intègrent la plateforme pour accéder à leur formation Bachelor (BAC +3). Il s'agit du concours Atout+3, un concours d'admission post-BAC. Il ne compte que pour un vœu. Les épreuves écrites se déroulent le mercredi 10 et samedi 27 avril 2019 et les épreuves orales du lundi 8 avril au samedi 4 mai 2019.

EM Normandie prépare au concours

Parmi ces huit écoles figure l'EM Normandie (Havre – Seine-Maritime). La grande école propose un Bachelor en management international (BAC +3) et un Master (BAC +5) accessible par le concours SESAME (intégré à Parcoursup en 2020). Pour préparer au mieux les lycéens au concours Atout+3, l'EM Normandie organise deux journées de préparation et d'entraînement (les 27 février et 20 mars). Écoutez le reportage Tendance Ouest :

Listes des écoles Atout+3

EM Normandie (Le Havre)

• La Rochelle Business School (La Rochelle)

• Groupe ESC Clermont (Clermont-Ferrand)

• Grenoble École de Management (Grenoble)

• Burgundy School of Business (Dijon et Lyon)

• EM Strasbourg (Strasbourg)

• ICN Business School (Metz et Nancy)

• Institut Mines-Télécom Business School (Evry)



Un concours pour huit écoles

Mettre en vœu Atout+3 sur Parcoursup permet à un lycéen de pouvoir postuler dans huit écoles à la fois. 1 225 places sont proposées en 2019 dont 65 au sein de EM Normandie. Presque 3 000 candidats devraient tenter leur chance. Le concours se compose d'épreuves écrites (10 ou 27 avril) communes et d'épreuves orales propres à chaque école (du 8 avril au 4 mai).

Les frais d'inscription pour les épreuves écrites sont de 150 euros (gratuit pour les élèves boursiers). Les droits d'inscription pour les épreuves orales sont de 30 euros pour une école (15 euros pour les boursiers) et de 20 euros pour chaque école supplémentaire (10 euros pour les boursiers).