Reflets dans un œil d'homme, un spectacle drôle et surprenant à Caen

Ce spectacle joué par la Compagnie Diable au corps évoque les relations entre hommes et femmes et le trio de la Compagnie l'illustre parfaitement bien de manière acrobatique et spectaculaire. C'est un spectacle qui s'inspire du livre de Nancy Houston. Il mêle à la fois l'humour, la subtilité et les portées acrobatiques. Ce qui caractérise ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas de personnage mais beaucoup d'engagement.

Plusieurs niveaux de lecture selon le vécu de chacun

Certains spectateurs pourront peut être s'interroger sur la question du libertinage, sur l'amour ou bien encore sur la sensualité. Une chose est certaine c'est que ce spectacle ne laisse pas indifférent. La pièce est empreint d'une beauté compliquée et inattendue mais naturelle.

Pratique. Le mardi 4, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre, à 20h, à l'Esam de Caen. De 5 à 17 €.