Les Français sont les champions du monde des vacances

En moyenne, les salariés dans le monde jouissent de 21 jours de congé tandis que les Français doivent en écouler trente annuels, sans compter les jours de RTT. Les autres chanceux sont les Brésiliens, les Allemands et les Espagnols qui en bénéficient autant.

Par comparaison, les Américains peuvent prendre jusqu'à quatorze jours de congé, les Canadiens et les Mexicains quinze, les Italiens 28, les Britanniques 26, les Australiens 20 soit autant que les Néo-Zélandais, les Japonais et les Indonésiens. Dans l'échantillon de pays interrogés par cette vaste enquête, les Thaïlandais présentent le quota le plus faible, avec dix jours.

On ne badine pas avec les vacances. Si les trois quarts des Français (76%) écoulent effectivement leur contingent de jours, d'autres n'ont pas toujours cette possibilité. Les Américains par exemple n'en utilisent que dix finalement, autant que les Japonais. Les Thaïlandais n'en écoulent que huit.

Une raison difficile à concevoir, mais 58% des Japonais et 55% des Coréens culpabilisent de partir en vacances ! D'ailleurs, les salariés tricolores seraient ravis de bénéficier de dix jours de congé supplémentaires chaque année. Car 64% ont l'impression de ne pas partir assez en vacances. Le nombre de jours de repos accordés constitue même un argument lorsque les salariés étudient une offre d'emploi. 60% des Français interrogés n'attendent pas plus de six mois pour plier de nouveau bagage.

Si ce quota de jours de vacances donne l'opportunité de souffler et de penser à sa santé (93%), il permet aussi d'organiser de longs séjours. 36% des Français disent en prévoir un ou deux de plus d'une semaine, tandis que 23% préfèrent profiter de week-ends prolongés.

Cette étude a été réalisée en ligne du 19 au 28 septembre 2018, auprès de 11.144 adultes âgés de 18 ans et plus, travaillant à temps plein, répartis dans 19 pays d'Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud et Asie-Pacifique.