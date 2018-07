Tour de France: l'étape de jeudi pour les hommes de la plaine

Au lendemain de la très dure journée du Portet, les hommes de la plaine retrouvent des terrains moins hostiles en passant par les vignobles de Madiran (Km 56).

Le parcours de 171 kilomètres présente quelques aspérités: deux côte de quatrième catégorie, la première à Madiran, la seconde à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Mais les sprinteurs sont en droit d'espérer lutter pour la victoire.

L'arrivée est jugée à Pau, en centre-ville (place de Verdun), au bout d'une ligne droite de 550 mètres.

Halte traditionnelle de la Grande Boucle, pour être située à un endroit stratégique au pied des Pyrénées et disposer des infrastructures hôtelières nécessaires, Pau accueille la course pour la 70e fois. Seule Bordeaux (80 fois) a reçu plus souvent le Tour, en dehors de Paris qui a toujours été la ville d'arrivée.

Pierrick Fédrigo (2010, 2012) et l'Allemand Marcel Kittel (2017) sont les derniers vainqueurs dans la cité du bon roi Henri IV, aujourd'hui forte de 77.000 habitants.

Départ de Trie-sur-Baïse à 13h55 (départ réel à 14h00), arrivée vers 17h48 (prévision à 45 km/h de moyenne).

