Accident sur l'A84 : trois blessés dont un grave

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus le mardi 17 juillet 2018 peu après 16 heures sur l'autoroute A84 dans le sens Caen-Rennes à hauteur de la commune de Villy-Bocage pour un accident de circulation entre deux voitures et un utilitaire. Trois personnes sont blessées et ont été transportées vers le CHU de Caen. Un homme de 55 ans est blessé grave et deux hommes de 35 et 46 ans sont plus légèrement blessés.

La circulation impactée

Un bouchon de neuf kilomètres a été causé par l'accident. La gendarmerie et la DIRNO étaient sur place.