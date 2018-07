Déménagement de Bréal : la nouveauté, l'atelier du pantalon à Caen

Initialement située rue Saint Jean à Caen (Calvados), les dirigeants de Bréal ont souhaité recentrer la boutique au cœur du centre-ville, rue du Moulin depuis le samedi 30 juin 2018. Les nouveaux locaux ne sont pas nécessairement plus grands mais sont plus chaleureux et accueillants. L'agencement des lieux a permis de développer un nouveau concept : l'atelier du pantalon, un choix large et diversifié de pantalons en tous genres.

Un nouveau concept

Grâce à sa nouvelle localisation, l'atelier Bréal, rue du Moulin reçoit plus de clientes et touche une clientèle plus jeune, certaines habituées, d'autres qui découvrent la boutique. Le local permet de travailler une nouvelle idée : un comptoir dédié aux pantalons avec plus de produits. Dans l'ancienne boutique, le choix était restreint, il fallait se rendre jusqu'à Mondeville, près de Caen ou bien commander sur Internet. C'est le premier magasin de la marque Bréal qui développe ce concept.

Afin d'approfondir leur relation avec la clientèle, la nouvelle boutique propose également des rendez-vous personnalisés pendant lesquels les clientes peuvent réserver une séance privée, même après les horaires d'ouverture, pour trouver des tenues adaptées ou pour passer un moment entre amies en privatisant les cabines.

Pratique. Boutique ouverte de 9h30 à 19 heures du lundi au samedi. 6 rue du Moulin à Caen. Tel. 02 31 85 94 76.