PMA : l'association Alliance VITA mobilisée à Caen

Mardi 12 juin 2018, place Bouchard à Caen (Calvados), des membres de l'association pro-vie Alliance VITA se sont réunis pour mettre en scène "le marché de la procréation". Edouard de Ledinghen, membre de l'association, explique que selon eux, "l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (GPA) peut s'apparenter à de la marchandisation d'enfants. On va fabriquer un enfant comme on fabrique un produit".

Pas de consensus

Cette action faite simultanément dans plusieurs villes de France a pour but de sensibiliser le grand public sur ces questions à l'heure où le Comité consultatif national d'éthique a rendu des conclusions, le mardi 5 juin, des États généraux de la bioéthique. Une des interrogations, qui n'a pas trouvé de consensus était l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules.

Le projet de loi du gouvernement sur le sujet est attendu à l'automne.