"Faites du Nautisme" les 9 et 10 Juin à Dieppe

“Faites du Nautisme” souffle ses 11 bougies ces 9 et 10 Juin 2018 à Dieppe. Ces 2 journées vont vous permettre de vous initier à une multitude d'activités nautiques sans rien dépenser (ou presque, puisque seul le baptême de plongé est facturé 1€50). Ce weekend nous donne un avant-goût d'été à quelques semaines de la saison estivale, des idées loisirs pour vos prochaines vacances, des règles de sécurité sur les différents sports et même sur l'eau si vous vous apprêtez à naviguer prochainement ?

Une belle journée marquée par le sport, la convivialité et la découverte. Plus de détails avec Christophe Raimbourg, responsable du tourisme, sport et de la station nautique de Dieppe Maritime :

Au programme aussi : Surf, pêche commentée et découverte des mammifères marins. Concernant les visites avec l'équipage de la SNSM et de la Gendarmerie Maritime vous trouverez toutes les infos auprès de l'office de tourisme de Dieppe.

Quelques horaires à retenir :

Les visites des bateaux se déroulent entre 10h à 12h et 14h à 18h les 9 et 10 juin. Les autres activités sont accessibles de 14h à 18h (sauf animations pêche, stand découverte des mammifères marins et sorties en mer en voilier qui démarrent à 10h).

Les sorties en mer seront également gratuites, pensez tout de même à réserver en amont. L'ensemble des informations de ce weekend nautisme est disponible à l'Office de Tourisme de Dieppe au 02 32 14 40 49.