Paquebots à Cherbourg : une nouvelle passerelle plus moderne

Ports Normands Associés fait construire une passerelle moderne, sur le port de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), pour le débarquement des passagers des paquebots. Même les plus gros bateaux du monde pourront l'utiliser.

Sur le port de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), tous les passagers des paquebots emprunteront bientôt une passerelle flambant neuve, pour rejoindre la salle des bagages. Les travaux d'assemblage et d'aménagement débutent, lundi 28 mai 2018.

Les plus gros paquebots du monde

Cette passerelle moderne fera 65 mètres de long. Elle pourra monter jusqu'à 9,7 mètres au-dessus du quai, de façon à fonctionner avec tous les types de paquebots, y compris les "immeubles" flottants comme l'Harmony of the Seas. En forme de "L", cette structure métallique et vitrée sera gris anthracite, une couleur validée par les Bâtiments de France, car la gare maritime transatlantique est un monument classé.

Les passagers déboucheront dans la salle des bagages de style art-déco. - Adelte

Assemblée sur le quai

Concrètement, les éléments de la passerelle vont être acheminés depuis son usine de fabrication en Espagne, et assemblés sur le quai. En parallèle, des travaux de génie civil se dérouleront pour créer une bitte d'amarrage et un caniveau technique.

La passerelle, vitrée, permettra aux passagers d'avoir vue sur mer. - Adelte

Les premiers éléments de la passerelle seront acheminés depuis l'usine de fabrication ADELTE située en Espagne et seront assemblés sur le quai. Viendront ensuite les essais et la formation du personnel, avant la mise en service du nouvel ouvrage. Les travaux seront suspendus pendant les escales.

Un trafic croisière en hausse

Le budget des travaux pour installer la nouvelle passerelle s'élève à 1,9 M€. "Un investissement plus que justifié", estime PNA, qui précise que le trafic croisière a augmenté de 25 % en 2017, avec 130.000 passagers accueillis. En 2018, 43 paquebots sont attendus dont une dizaine d'escales inaugurales.

Les deux passerelles historiques sont conservées. Des discussions sont en cours pour les mettre en valeur. - Célia Caradec

Les deux dernières passerelles historiques, elles aussi classées "monuments historiques", restent en place. Des discussions sont en cours entre Port Normands Associés et la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) pour déterminer comment elles peuvent être valorisées.