De jeunes havrais au concours " Je filme le métier qui me plaît "

Des jeunes du Havre (Seine-Maritime), avec l'aide de la Mission locale, ont participé au concours " Je filme le métier qui me plaît ", sous le patronage du ministère de l'éducation. Un travail qu'ils présentent mardi 22 mai 2018 au Grand Rex de Paris lors d'une soirée de remise des prix.

C'est le Lab'O, l'espace entreprendre de la Mission locale du Havre (Seine-Maritime), qui a proposé à six de ses jeunes de participer au concours " Je filme le métier qui me plaît ", sous le patronage du ministère de l'éducation. La remise des prix a lieu mardi 22 mai 2018 au Grand Rex de Paris et toute l'équipe havraise a été invitée à y participer.

L'histoire d'un jeune havrais torréfacteur

Le film des jeunes havrais relate une histoire vraie. L'histoire d'un jeune havrais, Thibault Seghers, qui à 24 ans a lancé son activité de torréfacteur dans le quartier de Bléville. Il développe un café vert qu'il a découvert en Amérique centrale.

Pour la Mission locale la réalisation du film permet de sensibiliser les jeunes au milieu du travail alors qu'ils sont au stade de l'orientation professionnel. Le film doit durer trois minutes et respecter certains critères : la pertinence, le réalisme, l'humour, la créativité, la réalisation technique ou encore le respect des délais.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



La jeune équipe havraise :

Salama Abdallah – 24 ans – elle veut travailler dans l'aide aux personnes âgées ou auprès des enfants.

Simon Betrancourt – 21 ans – il veut devenir technicien du spectacle et intégrer le CEM du Havre.

Mohamed Coulibaly – 21 ans – son rêve est d'être comédien.

Corentin Lelièvre – 21 ans - il s'oriente vers la maintenance industrielle.

Jordan Février – ce jeune vient de partir à Saint-Nazaire où il a décroché un CDI.

Miriaim Petit