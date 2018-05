Ce vendredi 18 mai 2018, le quinté se déroule à Vincennes en nocturne, c'est le Prix Cetus. Dans la 2e course, 18 partants se retrouvent sur 2 850 mètres.

Apollinaire vous invite à jouer :

Le 7 VICOMTE DE CORVEIL

Le 2 BE ONE DES THIRONS

Le 4 SEIBELLA PARK

Le 18 VANILLETTE

Le 11 ANDIAMO DE MOUCHEL

L'AS VIXEL

Le 3 THIS IS IT

Et le 14 AZELA DES PLAIGNES

Départ à 20h15.