Le scientifique australien de 104 ans s'est donné la mort en Suisse

David Goodall, le scientifique australien de 104 ans venu jusqu'en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté que son pays lui refusait, s'est éteint jeudi à Bâle (nord), après une injection de barbituriques, a annoncé la Fondation Exit International.

"A 12h30 (10h30 GMT) aujourd'hui, le professeur David Goodall, 104 ans, s'est éteint paisiblement à Bâle, en Suisse, d'une injection de Nembutal" (barbiturique), a tweeté le Dr. Philip Nitschke, fondateur d'Exit International, qui l'avait aidé à organiser son dernier voyage.

David Goodall ne souffrait d'aucune maladie en phase terminale, mais jugeait que sa qualité de vie s'était détériorée et qu'il était temps de partir.

Après une tentative de suicide ratée en début d'année, M. Goodall avait demandé aux autorités australiennes de bénéficier d'un suicide assisté. Mais devant leur refus, il avait été contraint de voyager jusqu'en Suisse, où plusieurs fondations offrent ce service.

Un exil qu'il ressentait avec amertume.

"J'aurais préféré terminer en Australie et je regrette vraiment que l'Australie soit en retard sur la Suisse" en matière de droit à mourir, avait-il expliqué devant les journalistes mercredi dans un hôtel de Bâle.

C'est la fondation suisse Eternal Spirit qui a accepté de l'aider à se donner la mort.

Ce chercheur associé honoraire à l'Université Edith Cowan de Perthil avait quitté l'Australie la semaine dernière pour rendre visite à son fils à Bordeaux (France), avant d'arriver lundi en Suisse.

Eternal Spirit avait mis à sa disposition un appartement où le centenaire a pu être entouré de ses petits-enfants et d'un ami jusqu'à ses derniers instants.

"Je ne veux plus continuer à vivre", avait-il répété la veille devant les médias, affirmant n'avoir aucune hésitation.

Pour montrer qu'il ne ressentait pas de tristesse, ni de regret de quitter la scène, il s'était mis à chanter, d'une voix encore forte, un extrait en allemand de l'Hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, sa musique préférée, une performance saluée par des applaudissements.

Fish and chips et cheesecake

Jeudi, après un dernier repas avec sa famille -- fish and chips et cheesecake, ses plats préférés -- il s'est allongé et un assistant a placé une intraveineuse dans son bras.

Mais conformément à la législation suisse, c'est le centenaire qui a lui-même ouvert la valve pour libérer le produit létal à base de pentobarbital de sodium, un sédatif puissant qui à forte dose stoppe les battements du coeur.

Selon le Dr. Nitschke, M. Goodall a souhaité que son corps soit donné à la médecine, ou bien, en cas de refus, que ses cendres soient dispersées localement. Il a demandé qu'il n'y ait aucune cérémonie après son décès.

Devant le vif intérêt suscité par son cas -- des dizaines de journalistes du monde entier étaient présents mercredi à Bâle -- le scientifique a dit espérer que cela aurait pour effet de pousser l'Australie et d'autres pays à revoir leur législation.

L'aide au suicide est illégale dans la plupart des pays. Elle était totalement interdite en Australie jusqu'à ce que l'Etat de Victoria légalise l'année dernière la mort assistée.

Mais cette législation, qui ne rentrera en vigueur qu'en juin 2019, ne concerne que les patients en phase terminale avec une espérance de vie de moins de six mois.

En Suisse en revanche, la loi stipule que toute personne en bonne santé mentale et qui a depuis un certain temps exprimé le souhait constant de mettre un terme à sa vie, peut demander ce qu'on appelle la mort volontaire assistée, ou MVA.

Exit International et Eternal Spirit exhortent tous les pays à suivre l'exemple de la Suisse afin de permettre aux gens de choisir de mourir "dans la dignité".

"C'est un droit humain d'être en capacité pour un adulte rationnel de prendre une telle décision", a estimé le Dr. Nitschke.

A LIRE AUSSI.

Bonne table à Caen : Bistropolitain, un nouveau nom en centre-ville

Mariage civil, parrainage civil et pourquoi pas obsèques laïques?

Etats-Unis: l'impossible portrait-robot des tueurs de masse

Choisir sa mort: le plaidoyer d'une malade française avant son euthanasie en Belgique

Energique et parcimonieux, Ingvar Kamprad, fondateur de l'empire Ikea, est mort