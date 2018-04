A Cherbourg, les élus confrontés au handicap... sur le terrain !

Comment vit-on la ville quand est en situation de handicap ? A Cherbourg-en-Cotentin (Manche), le maire Benoît Arrivé, plusieurs élus du conseil municipal, et des agents responsables de la voirie, ont pu s'en rendre compte très concrètement, mercredi 18 avril 2018.

A l'invitation de l'Association des Paralysés de France (APF), de Rétina France et de l'association ADSM Surdi50, ils ont tenté de se déplacer en fauteuil roulant, mais aussi de marcher les yeux masqués ou avec un casque anti-bruit pour simuler la cécité et la surdité. La déambulation s'est ainsi étendue sur environ un kilomètre, des locaux de l'association, rue du Val de Saire, à la mairie.

Avec @apfhandicap et @Retina @ArriveBenoit des élus et agents de @CherbourgEnCot suivent un parcours dans la ville afin de mieux prendre en compte les difficultés quotidiennes d'une personne handicapée et y apporter des réponses pic.twitter.com/y67AyMFWvT