[Caen-PSG]  We Are Malherbe : "On rêve de jouer les Herbiers"

C'est le grand soir : le Stade Malherbe de Caen reçoit le Paris Saint-Germain au stade d'Ornano, mercredi 18 avril 2018. A la clé au bout de ces 90 minutes ou plus si prolongations, une qualification en finale de la coupe de France de football.

Ils sont certainement les meilleurs tacleurs... du web. Les supporters de We Are Malherbe ont lancé "L'Appel du 18 avril", à quelques heures de la demi-finale historique de Coupe de France, entre le SM Caen et le Paris Saint-Germain, mercredi 18 avril 2018.

"Le foot campagne sur champ de patate"

Des supporters jamais avares d'humour, qui croient aux vertus du ballon rond normand, "le football campagne sur champ de patate". Une conviction nuancée, cependant, par Julien, membre de We Are Malherbe : "comme il fait beau, je ne sais pas si la pelouse sera assez dégradée pour le PSG...", confie-t-il au micro de Tendance Ouest, en tant qu'invité de la rédaction.

Y'aura péno !

Concernant l'aspect sportif, "on peut essayer de glaner un match nul et mise sur Brice Samba, notre super gardien, dans les tirs au but". Et d'ajouter : "si on n'y croit pas, ça ne sert à rien de jouer... et on rêve de jouer les Herbiers, surtout !" Le club de Nationale 1 sera l'adversaire en finale, le 8 mai au Stade de France, du vainqueur de la demi-finale Caen-PSG.

AUDIO - Julien, de We Are Malherbe - Invité de la rédaction de Tendance Ouest

