Caux Seine Agglo : les activités de l'ICIAD reprises par deux associations

Sur le secteur de Caux Seine Agglo (Seine-Maritime), les activités de l'Institution de coordination et d'intervention des aides à domiciles (ICIAD) sont reprises par deux associations. Les salariés de l'ICIAD (en liquidation) ont en très grande majorité été repris.

Le 19 mars 2018, le Tribunal de grande instance a décidé de la cession des activités de l'ICIAD au profit des associations Brotonne Service et CLIPS Ressourcerie. Elles sont compétentes pour reprendre ses activités : l'aide à domicile, l'entretien des espaces verts et le portage de repas (reprises par Brotonne Service) ainsi que le recyclage textile (reprise par CLIPS Ressourcerie).

Brotonne Service

Il s'agit d'une association intermédiaire, dont le siège est situé à Rives-en-Seine (Seine-Maritime). Elle met à disposition du personnel chez les particuliers, entreprises, associations et collectivités. L'association dispose de l'agrément SAP (service à la personne).

CLIPS Ressourcerie

Le siège de l'association est situé à Lillebonne (Seine-Maritime). Elle anime et gère une structure de réemploi des déchets et mène des actions de sensibilisation et d'éducation au comportement écocitoyen et de préservation de l'environnement.

Des emplois sauvés

La reprise des activités de l'ICIAD par Brotonne Service et CLIPS Ressourcerie a permis de sauver un grand nombre d'emplois. Il n'y a eu que six départs (trois départs à la retraite et trois licenciements). Brotonne Service reprend cinq salariés et CLIPS Ressourcerie repend quatre salariés. Tous les emplois en insertion sont également conservés (il y a environ 80 emplois temps plein).

Pour soutenir cette nouvelle collaboration entre Brotonne Service et Clips Ressourcerie, Caux Seine Agglo met à la disposition gratuitement les anciens locaux de l'ICIAD (dont elle est propriétaire) à Lillebonne pendant 3 mois. Une convention en ce sens a été signée mercredi 11 avril 2018.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



