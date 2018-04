Caen : l'armée de terre s'invite au stade avant le match contre Toulouse

Samedi 14 avril 2018, l'armée de Terre part à la rencontre des supporters normands avant le match qui oppose le Stade Malherbe Caen (Calvados) à Toulouse.

C'est un avant match un peu particulier que vont vivre les supporters du Stade Malherbe Caen (Calvados), samedi 14 avril 2018, avant le match contre Toulouse.

Des liens entre militaires et sportifs

L'armée de Terre sera présente au stade Michel d'Ornano quelques heures avant le coup d'envoi (17h30) pour rencontrer les Normands. C'est la première fois que les centres d'information et de recrutement de l'armée de Terre (CIRFA) de Caen, Saint-Lô (Manche) et d'Alençon (Orne) organisent une telle opération.

"Les militaires et les sportifs ont en commun l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, l'ardeur au niveau de l'entraînement", explique le lieutenant François Brion, chef du CIRFA de Caen.

Des animations avec démonstrations de matériel et présentations des missions et des filières d'emploi sont prévues. C'est d'ailleurs le sportif de haut niveau, champion de cross country et normand, Loïc Lettelier, qui donnera le coup d'envoi fictif. Il a passé 18 ans dans l'armée de terre.