Coupe de France : Orelsan, fan du SM Caen, donnera le coup d'envoi de la demi-finale

Il n'a jamais caché son soutien au Stade Malherbe de Caen… Le rappeur natif d'Alençon (Orne) Orelsan donnera le coup d'envoi de la demi-finale de la coupe de France de football face au Paris-Saint-Germain, mercredi 18 avril 2018.

La ville au cent clochers et son stade de foot sont régulièrement évoquées dans ses chansons... Le rappeur Orelsan, né à Alençon dans l'Orne, fait partie des fans inconditionnels du Stade Malherbe de Caen (Calvados). Il n'est pas rare de le voir porter le maillot des Malherbistes sur scène.

Le club le lui rend bien, puisque l'artiste a été choisi pour donner le coup d'envoi de la demi-finale qui verra s'affronter Caen et le Paris-Saint-Germain, mercredi 18 avril 2018, au stade Michel-d'Ornano.

Les stars de la télé aussi

Orelsan n'est pas la seule personnalité à apporter régulièrement son soutien au Stade Malherbe. Ainsi, le présentateur de Koh Lanta et journaliste sportif Denis Brogniart n'a jamais caché sa préférence pour le SMC. Dernièrement, c'est son confrère Thomas Thouroude de FranceTV Sports qui a revêtu le maillot bleu et rouge pour encourager non pas les joueurs mais... la pelouse du stade !