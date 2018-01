3ème édition du Festival Ciné-Sports du 31 janvier au 7 février à Mont-Saint-Aignan

Une semaine pour découvrir le sport d'un point de vue culturel et social. Ce festival mêle projection et conférences.

Organisé dans le cadre d'un partenariat entre le cinéma l'Ariel de Mont-Saint-Aignan, l'Académie de Rouen et l'UFR STAPS, le festival Ciné-Sport vous invite à porter un regard plus culturel sur la pratique sportive. Trois projections à visionner au cinéma l'Ariel (31 janvier, 5 février et 7 février) ; elles sont programmées à 20h avec en amont des expositions et animations dès 19h30. Ces séances seront accompagnées aussi de conférences.

Clément Joffrin est l'un des organisateurs, voici son point de vue :

Cette 3ème édition innove avec le rajout d'un festival du court métrage réalisé uniquement par des étudiants et lycéens. Ils disposaient de 24h pour tourner leur court-métrage avec 4 contraintes imposées :

- Citer la phrase “quoi ma gueule, qu'est ce qu'elle a ma gueule" (de Johnny Hallyday)

- Une partie en noir et blanc

- Une personne qui porte des lunettes de plongée

- Inclure dans les images un court d'eau, l'océan, etc...

5 groupes d'étudiants se sont pleinement investis dans les 24h de ce projet. A l'occasion de la dernière soirée leurs réalisations seront projetées au cinéma puis récompensées.

Toutes les infos sont disponibles sur le site de l'Université de Rouen, la page Facebook Festival Ciné-Sports, le site du Cinéma l'Ariel de Mont-Saint-Aignan ou encore celui du Crous de Rouen.

