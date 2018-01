Hockey sur Glace (D1) : victorieux à Tours, Caen voyage toujours aussi bien

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont confirmé leur aisance à l'extérieur sur la glace de Tours (Indre-et-Loire) samedi 13 janvier 2018. La prolongation n'a pas duré bien longtemps puisque Caen a inscrit le but du 1-2 après 48 secondes.

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont signé un petit exploit ce samedi 13 décembre 2018 en s'imposant (1-2) chez le quatrième du championnat Tours (Indre-et-Loire). Incapables de se départager au terme du temps réglementaire (1-1), Caennais et Tourangeaux doivent disputer une prolongation que Bobby Chaumont n'aura pas fait trop durer. Le Canadien arrivé en cours de saison pour apporter son expérience a libéré son équipe après 48 petites secondes et inscrit par la même son premier but pour les Drakkars. Grâce à cette 5e victoire en 8 matchs à l'extérieur, Caen confirme sa 8e place et relègue Nantes à deux unités avant de recevoir Val-Vanoise mardi 16 janvier.

Les buts

Tours : 22e : Franck, assisté par David et Downey

Caen 30e : Brannon assisté par Undershute et Darge

61e (prol) : Chaumont

La fiche technique

Tours - Caen 1-2 AP (0-0, 1-1, 1-1)

Tours : Kristin (GB), Fontaine (GB), Honka, Laine, Morais, Giorgi, Dordet, Crosnier, Phillips, David (Cap), Coubret, Gabaj, Safar, Judicael, Lionel, Kluuskeri, Franck, Downey, Gravelaine, Olsen-Sylversen, Camy-Sarty, Altidor

Caen : Papillon (GB), Blanc (GB), Palis, Reynaud, Labanowicz, Robert,, Delbaere, Miquelot, Darge, Durand, Undershute, Colombin, Zubov, Brannon, Chaumont, Prosvic, Menard (Cap), Dubourg, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

