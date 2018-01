Bonne table à Caen : Le Capperie, rue Buquet

Pour la bonne table de la semaine, nous vous emmenons en Italie au restaurant Le Capperi situé 8 rue du Buquet à Caen (Calvados), au pied du Vaugueux.

Il flotte un air d'Italie au pied du quartier du Vaugueux à Caen (Calvados). Ouvert depuis le mois de novembre, le restaurant-pizzéria Le Capperi (les câpres en italien), situé 8 rue du Buquet propose des spécialités italiennes. Dans une grande salle décorée de blanc et de rouge, l'accueil se veut très convivial.

"Antipasti e pizze"

Au menu, les plats traditionnels italiens sont bien présents et nous ne sommes pas déçus. Pour commencer, des assiettes à partager ou antispasti : "Salumi", fines tranches de speck, artichauts à la romaine et copeaux de parmesans (6,90€) ou bien un assortiment de charcuteries et de fromages italiens (18,90€). Pour nous faire patienter en attendant nos plats, la serveuse nous offre quatre parts de focaccia, un pain plat et chaud à l'huile d'olive et au romarin.

Pour le plat principal, le choix de mes collègues s'est porté vers une pizza. La Bufalina (14,50€) à base de mozzarella di bufala AOP, champignon, speck, roquette et copeaux de parmesan. La pâte fine et bien cuite complète ce délicieux tableau. À la carte, neuf autres pizze donnent l'eau à la bouche et les végétariens auront aussi la leur. L'hiver, le chef change sa carte. Les plats de pâtes et le risotto ont remplacé les salades. Le risotto au poulet, bien crémeux, vaut le détour. Autres choix : des linguine au saumon et à la crème de citron ou au pesto et des risottos aux champignons, à la mortadelle ou au jambon de parme.

Tout est fait maison et si l'envie vous prend, des Spritz sont préparés pour agrémenter ce repas. La dolce vita en somme.