Deux entreprises normandes s'engagent contre la malnutrition dans les pays défavorisés

La coopérative laitière Isigny Sainte-Mère (Calvados) et l'entreprise de Seine-Maritime, Nutriset, ont signé un partenariat jeudi 16 novembre 2017. L'objectif ? Fournir du lait thérapeutique pour les enfants des pays du Sud souffrant de malnutrition.

Des laits thérapeutiques contre la malnutrition

L'objectif ? Fournir aux pays défavorisés du Sud du lait thérapeutiques pour les enfants souffrants de malnutrition. "Nutriset est spécialisé dans l'alimentation des enfants malnutris et nous, Isigny, nous fabriquons des laits infantiles", explique Daniel Delahaye le directeur général de la coopérative. "Notre rôle est de fournir la société Nutriset en laits thérapeutiques qui sont donc adaptés. On leur fournit deux laits avec une formule spéciale pour la malnutrition aiguë sévère et une autre pour les enfants malnutris mais qui ont retrouvé de l'appétit".

Une formule difficile à réaliser du fait des composants particuliers et adaptés à l'organisme des plus jeunes. Les produits de la coopérative sont ensuite envoyés chez Nutriset qui travaille en collaboration avec des ONG internationales dans les pays défavorisés. "Nous serons distribués entre autres en Ouganda, Namibie ou le Niger".