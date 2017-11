Photos. Planche(s) Contact à Deauville

Expositions, ateliers et concours sont au menu de cette 7e édition pour découvrir Deauville (Calvados) au travers de l'objectif d'une vingtaine de photographes. Jusqu'au 26 novembre 2017.

Cette édition 2017 pose La plage de Deauville comme fil rouge du festival et de ses expositions. De sa relation avec la mode, aux nouveaux regards posés sur ceux qui s'y côtoient. De la plage à la ville, les scénographes de l'image apportent leurs précieux points de vue, visibles gratuitement. Deauville continue ainsi à faire de ce festival, axé sur la production, un rendez-vous incontournable de la création photographique.

De grands noms à retrouver

Cette année, ils sont onze photographes et on retrouve de grands noms: Claude Nori capte le charmant spectacle de la douceur estivale, tandis que Françoise Huguier s'attaque à l'envers du décor, les quartiers populaires de la cité balnéaire où il rencontre de nombreux de jeunes. Tous se saisissent de la ville comme on délimiterait un espace scénique, jouant de la mémoire des lieux. La programmation propose aussi un concours photo ouvert à tous, la 25e heure mondaine, et un festival off composé d'une vingtaine d'expositions.

Pratique. Jusqu'au 26 novembre. Deauville. Gratuit. Infos au 02 31 14 02 14.

A LIRE AUSSI.

La Normandie et ses habitants par Simon Roberts

A Bayeux, le regard à vif de photographes syriens sur leur pays