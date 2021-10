Tir à l'arc : les Archers de Caen comptent sur les JO pour booster les inscriptions

Les samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 à Caen (Calvados), les arcs ont remplacé les crampons à l'occasion du championnat départemental de tir FITA. C'est un terme connu des adeptes qui renvoie au tir en extérieur, avec une cible à 70 mètres. Pour boucler la saison, les Caennais Thomas Engels et Anaïs Tremblayes, ont terminé sur la première marche du podium, dans les catégories juniors arc à poulies hommes et femmes. A noter également les deuxièmes places de Frédéric Olivier (vétérans hommes arc à poulies) et Philippe Durand (vétérans hommes arc classique), également licenciés aux Archers de Caen. Ces championnats ont également étaient l'occasion d'introduire, l'Archery Tag, un concept qui ressemble au paintball, mais avec des arcs et des flèches.

Effet JO

"Nous avons eu des résultats intéressants cette saison avec un qualifié pour le championnat de France adultes, et trois chez les jeunes", se réjouit Gérard Jeanne, président du club caennais. "On compte sur l'effet Jeux olympiques, comme ça a été le cas en 2012, pour booster notre nombre de licenciés à la entrée." Les débutants sont invités faire un essai au Cosec Albert 1er, dans le quartier de Sainte Thérèse à Caen, le 19 septembre pour les adultes et le 20 pour les jeunes de moins de 18 ans.