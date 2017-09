Commerce : une boutique-test bientôt disponible à Alençon

C'était l'un des dispositifs pressentis pour aider à la redynamisation du centre-ville d'Alençon (Orne), où de trop nombreuses cellules commerciales restent vides: le principe de la " boutique-test " a été signé ce lundi 11 septembre 2017 entre la mairie et la Chambre de Commerce.

Pour redynamiser le centre-ville d'Alençon (Orne), le dispositif de Boutique test a été acté, ce lundi 11 septembre 2017, entre la ville et la CCI. Il s'agit d'encourager l'installation de nouveaux commerces dans des cellules commerciales actuellement vides.

Loyer progressif et commerçants encadrés

Ce dispositif comprend deux axes. D'abord, un appel aux propriétaires de locaux commerciaux vides, pour qu'ils fassent un geste sur un loyer réduit et progressif, plutôt que de maintenir un local désespérément vide. Ensuite, un appel à des porteurs de projets, qui pourraient en bénéficier. Ceux-ci seront sélectionnés et encadrés par la Chambre de Commerce et d'industrie. La mairie peut également leur apporter une aide financière à l'installation, comme l'explique Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon:

Pour Luc Van Ryssel, président délégué de l'antenne alençonnaise de la Chambre de Commerce Portes de Normandie, l'objectif est de réussir ces nouvelles installations de commerçants:

Ce principe de boutique-test a été testé avec succès à Evreux (Eure), où deux nouveaux commerçants se sont installés, après avoir été sélectionnés parmi une cinquantaine de postulants. Des initiatives identiques sont en cours à Flers et Argentan (Orne). Pour Alençon, l'appel à projet sera lancé en octobre 2017.