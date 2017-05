Hockey sur glace : du mouvement chez les Dragons de Rouen

Plusieurs mouvements ont eu lieu ces derniers jours au sein du Rouen Hockey Élite 76 (Seine-Maritime), dont l'arrivée d'un nouvel étranger et des départs de joueurs majeurs.

C'est l'intersaison pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et pour le staff Jaune et Noir qui s'active pour modeler son effectif de la saison 2017-2018. Ainsi, plusieurs joueurs importants partent vers de nouvelles aventures, d'autres résignent et certains arrivent. Petit tour d'horizon.

Du nouveau chez les gardiens

Si Fabrice Lhenry savait qu'il pourrait compter sur Chad Langlais, Camil Durand, Vincent Nesa, Fabien Colotti et Marc-André Thinel qui avaient résignés depuis plusieurs semaines, le coach rouennais peut ajouter à cette liste le gardien Quentin Papillon et l'attaquant Joris Bedin qui viennent quant à eux de résigner pour une saison supplémentaire.

Quentin Papillon, backup de Dany Sabourin la saison passée au poste de gardien, pourra s'aguerrir en licence bleue avec les Drakkars de Caen qui évoluent en Division 1. C'est Raphaël Garnier, le fils de l'ancien coach des Dragons Rodolphe Garnier, qui arrive en provenance de Suisse pour devenir le backup du nouveau gardien slovène Matija Pintaric.

Du renfort en défense

Du coté des arrivées, le défenseur français Kevin Dusseau vient renforcer la défense rouennaise et sera accompagné d'un défenseur canadien Philippe Paquet, en provenance d'Angleterre.

Si les départs de Dany Sabourin (retraite), François-Pierre Guenette (études) et Aurélien Dorey (Nice) sont déjà connus, ce sont deux nouveaux départs qui ont été enregistrés cette semaine. En effet Mark Matheson, MVP des play-off de 2016, part pour le championnat britannique pendant que l'international français Damien Raux quitte également les Dragons.

