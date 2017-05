Tennis de table : le SPO Rouen garde le cap

Ce mardi 9 mai 2017, le SPO Rouen (Seine-Maritime) se déplaçait à Metz pour la 16e journée de championnat de Pro B masculine. Les Normands en ont ramené une nouvelle victoire pour conserver leur première place.

À trois journées de l'issue du championnat, le SPO Rouen était en tête du championnat de Pro B. Mais au vu du peu d'avance sur leur dauphin, les Rouennais n'avaient pas le droit de faire un faux pas à Metz ce mardi 9 mai 2017.

Et les Normands débutent timidement, Konstantinos Papageorgiou se faisant dévorer par Ibrahima Diaw 3-0 (11-8, 11-2, 11-4). Dans le deuxième match, Jesus Cantero remet les pendules à l'heure et venge son coéquipier face à Joé Seyfried en s'imposant 0-3 (11-13, 8-11, 6-11).

Victoire au finish

Après la pause, le double de Metz s'impose 3-0 (11-6, 11-2, 11-8) et reprend l'avantage 2-1 dans cette rencontre. C'est le moment choisi par Abdel-Kader Salifou pour battre Diaw 1-3 (6-11, 4-11, 11-4, 7-11) et emmener les deux équipes au match décisif. Et c'est finalement le grec du SPO, Papageorgiou, qui bat Dorian Nicolle 1-3 (4-11, 12-10, 10-12, 7-11) pour offrir la victoire aux siens.

Les Rouennais repartent donc de Metz avec une 11e victoire au compteur cette saison. Alors qu'il ne reste que deux matches à disputer, les joueurs du SPO sont toujours leaders avec 41 points, deux points devant Saint-Denis. Pour leur prochain match, le mardi 16 mai 2017, les Rouennais se déplaceront à nouveau à Nantes, 7e.

