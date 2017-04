A Caen, le cinéma Pathé se dote de nouvelles technologies audio

Le cinéma Pathé des Rives de l'Orne à Caen (Calvados) s'est doté d'une nouvelle technologie qui permet d'entendre le son en 3D ainsi qu'une application à destination des sourds et malentendants, en ce printemps 2017.

Un son 3D et une nouvelle application mobile pour les sourds et malentendants. Le cinéma Pathé des Rives de l'Orne de Caen (Calvados) s'est doté de nouvelles technologies depuis le vendredi 7 avril 2017. Au niveau du son, la technologie Atmos, permet aux spectateurs d'entendre, grâce à 36 haut-parleurs disposés dans toute la salle, les sons en 3D. Des sons fins comme la pluie ou le tonnerre, comme des explosions, et comme si vous y étiez.

Une application pour les sourds et malentendants

Les sourds et malentendants ont désormais une application pour leur permettre de profiter dans les meilleures conditions des films. Il suffit de télécharger l'application gratuite "TwaVox", de se connecter au wifi présent dans les salles, de brancher ses écouteurs. Les sous-titres ou l'audio description apparaissent alors sur votre portable.