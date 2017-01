L'Agenda en Normandie : mardi 10 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

En janvier, au coeur de l'hiver, il fait froid et la morosité guette… Pourtant vous êtes joyeux, pourquoi ? Parce-que vous allez écouter la classe de chant de l'école de musique des Pieux ce dimanche à 16h ! Ca se passe à l'auditorium, comptez 1h de spectacle sans entracte.

Du sport avec un randonnée pédestre suivie d'une galette des rois à Ger près de Mortain.. Départ de la marche place de la mairie de Ger à 14h15 pour un circuit autour du bourg. RV à 14h00 sur la place du jumelage à Barenton pour faire du covoiturage. Galette des rois à la salle du restaurant scolaire de Barenton après la randonnée.

CALVADOS

A quatre mois de la présidentielle, comment les candidats se préparent, quels sont les grands défis auxquels ils doivent apporter des réponses, comment tentent-ils d'éviter les faux-plats et les dérapages pendant leur campagne, quels sont les rapports de force à droite et à gauche? Des réponses lors d'un dîner débat ce vendredi Centre International de Deauville avec Yves Thréard, journaliste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Tous les vendredis au Café Mancel, le dessinateur Chaunu refait à sa façon l'actualité politique. Le showman dessinateur vous fait vivre semaine après semaine, dans un spectacle délirant qui mêle dessin en direct et comédie, la campagne présidentielle et ses rebondissements. Vous y croiserez tous les acteurs de cette comédie humaine électorale dont vous serez peut-être un des protagonistes. Entrée entre 5 et 10 euros. Réservation auprès du café Mancel 02 31 86 63 64 où vous pouvez également dîner dès 19h00.

ORNE

Les 9èmes internationaux Masculins continuent jusqu'à dimanche à Bagnoles de l'Orne Normandie. C'est le premier de la saison en France. Une soixantaine de joueurs, des jeunes âgés de 16 à 24 ans, s’affrontent pour décrocher des points ATP et gagner leur place sur le circuit professionnel international. Roger Federer, Gilles Simon, Novak Djokovic ou encore Raphaël Nadal ont participé à ce genre de tournoi dans le passé.

La compagnie Sans Soucis travaille une nouvelle création pluridisciplinaire : marionnette, danse, musique et magie nouvelle. Une répétition publique est prévue ce jeudi à 18h30 à l'Aigle. Atelier d'initiation à la danse bûto ce samedi. Plus d'infos sur ville-laigle.fr.