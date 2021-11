Le film du jour: 47 Ronin

C'est un film fantastique avec des Samouraïs que je vous présente aujourd'hui : 47 Ronin !

Il est basé sur une histoire vraie : celle de 47 samouraïs qui décident de venger la mort de leur maitre, qui ne méritait pas de se faire hara kiri. Le film ne s'appelle pas 47 samouraïs car lorsqu'un samouraï n'a pas lus de maître/seigneur, il est frappé d'un terrible déshonneur, il devient Ronin.

A cette histoire vraie qui s'est déroulé au Japon se greffe de nombreuses choses : le fantastique avec la magie et les démons, une histoire d'amour, et celle d'un étranger interprété par Keanu Reeves.



L'honneur a une place toute particulière dans la culture japonaise et sur ce point on peut dire que le contrat est respecté. Mais pourquoi partir dans des délires mystiques ? Une bête mythique, des dragons, de la sorcellerie. C'est un peu gadget et pas très bien intégré. Lkes effets spéciaux sont moyennement intégrés aux décors réels.

Le dragon et la bête sont bien animés par exemple, mais une fois à l'écran devant des humains ou la forêt , cela ne passe pas à l'image, cela fait vraiment "faux".

D'autres films exploitent mieux les images de synthèse, ce n'est donc pas ce qu'il faudra retenir.



L'histoire du personnage de Keanu Reeves est aussi inutilement mystérieuse .Qui est il ? Pourquoi est il là ? Finalement les réponses ne nous importent peu et on a plus l'impression qu'elles ont été mises là que pour servir de prétexte à voir Keanu Reeves avec un sabre. C'est vrai qu'au milieu des Japonais, il aurait été un peu trop voyant.



On se retrouve donc avec un film qui se laisse regarder, pour l'histoire de loyauté. Mais les rajouts et fioritures à l'histoire originale rendent inutilement le film pompeux et assez lourd. 47 Ronin, depuis mercredi au cinéma.