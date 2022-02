Ils sont près de 200 à danser de façon loufoque, sur un son mixé par le DJ américain Baauer. Les vidéos dédiées au "Harlem Shake" ont déjà été visionnées par plus de 50 millions d'internautes dans le monde, et par un peu plus de 100.000 personnes pour celle de l'EM Normandie.

Publiée le jeudi 21 février, la vidéo avait été vue près de 15.000 fois en moins de 24 heures. Le but de ce spot est certainement plus compliquer à percevoir que le nombre de visionnages...