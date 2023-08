Télévision. "Un gars, une fille" sur TF1 : le casting dévoilé avec 18 couples stars au menu

Classée troisième série préférée des Français après Game of Thrones et La Casa de Papel, "Un gars, une fille", va revenir à la télévision à partir du lundi 28 août, à 21 h 10, sur TF1. Le premier épisode de cette série propose à des couples stars de rejouer des saynètes cultes de Chouchou et Loulou.

Un Manchois dans le casting

Le casting de cette série adaptée a été dévoilé mercredi 8 août : 18 couples stars seront de la partie. Parmi les participants, on y trouve Baptiste Lecaplain, humoriste et acteur originaire de Mortain dans la Manche. Trois couples le sont également dans la vraie vie : Inès Reg et Kévin Debonne, Faustine Bollaert et Maxime Chattam, ainsi que Stéphane Bern et Yori Bailleres.

La liste des participants

• Adriana Karembeu et Denis Brogniart

• Alessandra Sublet et Olivier Marchal

• Alice David et Guillaume Labbé

• Barbara Schulz et JoeyStarr

• Bérengère Krief et Baptiste Lecaplain

• Caroline Anglade et Tom Leeb

• Chantal Ladesou et Antoine Duléry

• Constance Labbé et Tom Villa

• Faustine Bollaert et Maxime Chattam

• Frédérique Bel et Mathieu Madénian

• Inès Reg et Kevin Debonne

• Julie De Bona et Elie Semoun

• Michèle Bernier et Olivier Sitruk

• Natoo et Kyan Khojandi

• Shy'm et Florent Peyre

• Stefi Celma et Stéphane Plaza

• Stéphane Bern et Yori Bailleres

• Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh