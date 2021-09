Le Havre. La pêche en mer pour loisirs

C'est un habitué des pontons. André Delcher connaît tout le monde sur le port. "Parfois, je viens pour un quart d'heure et deux heures plus tard, je suis toujours là et je n'ai pas eu le temps de travailler sur mon bateau. Je connais beaucoup de monde. On discute. C'est sympathique." Ce retraité de 73 ans est un passionné de pêche en mer. Il est le président de l'Association des pêcheurs plaisanciers Le Havre (APPLH).

"J'aime attraper du poisson"

Ce n'est pas sa seule occupation. L'homme est un hyperactif. Il est aussi le président du Comité local des usagers du port, membre d'Océan'eaux 76 (club de plongée) et membre de la SNSM (il s'occupe des dons). "Ça occupe, mais tout est en lien avec le bateau, alors ça me va bien." Sa première motivation, c'est la pêche. Cette passion est née très tôt. "C'était tout gamin. Un voisin m'emmenait à la pêche. On pêchait ensemble sur les quais. J'aime attraper du poisson. Et puis, j'ai découvert la plaisance. Avec le travail, je gérais avec mon frère une entreprise de froid climatisation, j'ai eu les moyens de m'acheter un bateau. Là, c'est mon troisième."

Avec son bateau, André Delcher va essentiellement à Antifer pour pêcher. "C'est à douze milles du Havre, il me faut trois quarts d'heure de trajet, puis on fait une partie de marée descendante et une partie de marée montante. Ça prend du temps, mais c'est du plaisir. On part avec des copains." Avec un bateau il est possible de pêcher au casier (crustacés) et au filet (poissons et quelques crustacés), mais c'est la pêche à la ligne qui motive André Delcher. "Il y a deux pêches : au leurre ou à l'appât naturel. Pour cette deuxième technique, ça demande plus de finesse. J'apprends depuis quelques années le leurre souple. C'est une pêche sportive et dynamique qui demande de la technique."

Convivialité

Notre homme aime aussi la pêche sur les quais. "J'en fais aussi. J'ai découvert le surf-casting. C'est une longue canne pour pêcher depuis la plage." Ce qui plaît également à notre pêcheur, c'est la vie du club. Il y voit du lien social. "On échange ses expériences, ses techniques, ses montages, ses coins de pêche. On ne se cache rien." Pour lui, la pêche n'est pas un moment de solitude, bien au contraire. Ce n'est pas pour rien qu'André Delcher s'investit dans autant d'associations. "Le club, ce sont des moments de conviviaux : les repas, les lotos, notre présence aux fêtes de quartier, les voyages à l'étranger pour pêcher ou plonger." La convivialité fait partie de sa philosophie de vie.