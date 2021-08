Musique. La sortie du nouvel album de Juliette Armanet est imminente

L'amour en solitaire, A la folie, L'Indien… Le premier album de Juliette Armanet intitulé Petite Amie, sorti en 2017, regorge de tubes et de musique qui vous emmène très loin et donne envie de vivre d'amour et d'eau fraîche. Depuis quelques semaines, celle qui accompagne Benjamin Biolay sur l'album de ce dernier, se fait de plus en plus présente sur Instagram, n'hésitant à partager des photos et vidéos d'elle en studio. Il faut dire que quatre ans après la sortie de Petite Amie, elle n'a pas chômé, dévoilant plusieurs rééditions, enchaînant les dates de concert. Elle a même donné naissance à son premier enfant. Selon les indiscrétions de Paris Match, son nouvel album serait attendu pour la rentrée de septembre.