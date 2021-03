Insolite. Un livreur vole un chat pour chasser les souris dans un restaurant

Mardi 10 mars, la gardienne d'un immeuble parisien s'est fait voler son chat. C'est un restaurateur, qui assurait la livraison pour l'occasion, qui s'en est emparé pour chasser les souris dans son restaurant. Une habitante de l'immeuble a alerté l'application de livraison.

Rapidement, le restaurateur a été retrouvé, a rendu l'animal en s'excusant. La gardienne a toutefois souhaité porter plainte. La franchise de livraison a offert un bon d'achat à la gardienne de l'immeuble.

UPDATE !!! ON A RETROUVE LE CHAT !!



Pour comprendre, c'était les dernières commandes du resto donc le patron a fait la livraison lui même. On est allé au resto ce matin et on a attendu jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Les employés sont arrivés et ont appelé le patron. https://t.co/T4pc0MuFiQ