Votre horoscope signe par signe du lundi 25 janvier

BELIER

Laissez-vous un peu aller et profitez des bons moments même si tout n'est pas parfait.

TAUREAU

Attention à ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt vos arrières avant de vous engager dans un projet sérieux.

GEMEAUX

Vous n'êtes peut-être pas d'humeur romantique en ce moment mais cela ne doit pas vous empêcher de tenir compte des attentes de votre conjoint.

CANCER

Vous devez absolument mieux vous organiser pour éviter ces pics de nervosité qui reviennent très fréquemment.

LION

Évitez de porter des chaussures neuves qui font mal au pied. La journée s'annonce chargée !

VIERGE

Inutile de vous angoisser pour des broutilles. Si vous avez des doutes sur votre relation, le mieux est encore d'en parler.

BALANCE

Aujourd'hui vous aurez bien du mal à résister à votre gourmandise. Tant pis, vous ferez plus attention demain...

SCORPION

Vous pourriez être retardé dans la réalisation de vos projets. Ne vous préoccupez pas, ces imprévus sans gravité ne remettront pas en cause votre sens des responsabilités.

SAGITTAIRE

Osez des initiatives plus créatives et plus originales. C'est exactement ce qu'on attend de vous.

CAPRICORNE

Ne vous laissez surtout pas envahir par la nostalgie. Vous devrez vous tourner vers l'avenir.

VERSEAU

Vous pouvez lâcher un peu de lest de temps en temps. Votre partenaire sera ravi de pouvoir profiter un peu de vous...

POISSONS

Un quiproquo pourrait vous faire perdre une belle opportunité de rencontrer la personne de vos rêves !