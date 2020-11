SNCF. Lignes Paris-Normandie : un projet de saut-de-mouton pour gagner en ponctualité

La Région Normandie veut au plus vite la création d'un saut-de-mouton sur la ligne SNCF entre Paris et la Normandie. Un saut-de-mouton est un ouvrage permettant à deux lignes de se croiser via un pont ou un tunnel. Il doit être construit en gare de Clichy-Levallois. Des études préliminaires ont déjà confirmé son intérêt et sa faisabilité. L'objectif est de gagner en ponctualité et augmenter le nombre de rotations. Pour l'heure, le tronçon entre Mantes-la-Jolie et Paris est saturé. Les trains normands doivent s'y croiser et intégrer les autres trains parisiens. Le saut-de-mouton permettrait d'accéder directement à Paris Saint-Lazare. L'État, la Région, les Départements et les intercommunalités concernés vont financer cette infrastructure (estimée à 200 millions d'euros). Une nouvelle étude a été lancée en octobre. Elle doit permettre de déterminer l'emplacement exact du saut-de-mouton à Clichy, son coût réel, la durée des travaux et l'impact du chantier sur le trafic. L'étude doit durer un an. La région veut accélérer le calendrier. SNCF Réseau parle d'un objectif en 2032, la Normandie souhaiterait une mise en service pour 2028. Les travaux ne pourront, de toute façon, pas débuter avant 2024 (fin des travaux d'EOLE et des travaux d'aiguillages à Saint-Lazare).

Hervé Morin, le président de la Région, parle d'une nécessité absolue, "un premier engagement vers la Ligne nouvelle Paris Normandie". Une façon, aussi, de s'assurer que Saint-Lazare restera bien la gare d'arrivée de la Normandie.